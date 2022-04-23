Başkan Güngör gençlerle bir araya geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ziyaret programı kapsamında Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile birlikte düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi. Heyecan Kafe’de düzenlenen programa Başkan Güngör’ün yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, AK Parti Gençlik Kolları teşkilatı üyeleri ve çok sayıda genç yer aldı.

Gençlik Buluşmalarımız Devam Edecek

Programda gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Güngör, “Bugün Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’i şehrimizde misafir ediyoruz. Öncelikle bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Sayın Teşkilat Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi gençlerimiz bizler için çok değerli. Bu noktada da sık sık gençlerimizle bir araya gelmeye, istişarelerde bulunmaya ve taleplerini dinlemeye gayret ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de şehir merkezimizde ve ilçelerimizde genç kardeşlerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu güzel buluşmada bizleri yalnız bırakmayan, muhabbetleriyle içimizi ısıtan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.