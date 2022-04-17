Başkan Güngör gençlerle "firik ve çay" etkinliğinde buluştu

Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda gerçekleştirilen ve canlı müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte Başkan Güngör, gençlerle türkü söyledi.

Karşılıklı sohbet muhabbet şeklinde devam eden etkinlikte, gençlere firik ve çay ikramında bulunuldu.

Güngör, burada gazetecilere, tarhana geleneğinin Kahramanmaraş'ta çok özel bir yeri olduğunu belirtti.

Şehirlerin kendisine özgü gelenek ve görenekleri olduğunu anlatan Güngör, "Bizde de tarhananın çayla yenilme gibi bir durumu var. Bunu bahane ederek iftarla sahur arasında gençlerimizle buluştuk. Gençlerimiz bizler için çok önemli, çünkü bizim zamanımızdaki gençlerle şu anki gençler arasında fark var. İmkanlar açısından da farklılıklar var yine. Gençlerimizin dertlerini dinliyoruz." diye konuştu.

Gençlerin bakış açılarını önemsediklerini ifade eden Güngör, bu tür etkinlikler sayesinde onların düşüncelerini projelerle kente yansıtmak istediklerini dile getirdi.