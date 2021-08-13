Başkan Güngör Gençlerle Şafak Vakti’ni izledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gençler ve çocuklarla birlikte anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Ücretsiz gösterimi 9 Ağustos Pazartesi gününden bu yana devam eden Şafak Vakti filmini izleyen Başkan Güngör, “Bu topraklar 5 yıl önce tarihin en büyük ihanetlerinden birini gördü. Bu ihaneti mutlaka evlatlarımıza anlatmamız lazım. 15 Temmuz’daki milli direniş ve diriliş ruhu hatırlatılmalı ve yaşatılmalı” dedi. Açıklamasının devamında filmlerin gençlerin demokrasi nöbetine dair fikir edinebilmesi için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla şu ana kadar şehrimizde 5 bin civarında hemşehrimiz filmi izledi. Yakında ilçelerimizde de Şafak Vakti filmini ücretsiz gösterime sunmuş olacağız. Bugün burada gençlerimiz ve yavrularımızla birlikte filmimizi izledik. Yavrularımızda öyle güzel bir ruh ve inanç var ki; onları her gördüğümde geleceğe dair ümitlerim artıyor. Allah birliğimizi, beraberliğimiz bozmasın” ifadelerini kullandı.