Başkan Güngör Gençlik Merkezi açılışına katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Müftülüğü Gençlik Merkezi açılış programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Başkan Güngör, “Camii yapımında özellikle müftülüğümüzle koordineli bir biçimde hem yapılacak yer, hem de fonksiyonlarının artırılması noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu tip yapıların canlılığını ve hareketliliğini aynı zamanda mimarisinde bulunan işlevsellikle artırmalıyız. Özellikle hemşehrilerimiz de ibadethane yapılarına sahip çıkmalı, vaktini orada geçirebilmeli ve canlı tutmalı. Bu vesileyle ben İl Müftülüğümüz bünyesindeki gençlik merkezlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Onikişubat Müftlüğü Gençlik Merkezi’mizin oluşmasında öncülük eden hayır sahiplerimiz ve maddi manevi destek veren tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize, mahallelimize, gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı. Necip Fazıl Mahallesi’nde bulunan Selahattin Eyyubi Cami kompleksine ilave birim olarak yapımı gerçekleştirilen merkezde derslikler, toplantı salonu ve oyun alanları bulunuyor.