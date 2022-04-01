Başkan Güngör Gençlik ve Spor Kulübünün karşılaşmasını izledi…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 1. Amatör kümede mücadele eden Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün playofflar öncesi hazırlık karşılaşmasını izledi. Maç öncesi teknik heyet ve sporcularla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, playoffları garantileyen takımı tebrik etti. Sporculara başarı dileklerini de ileten Başkan Hayrettin Güngör, hedefin bir üst lig olduğunu belirtti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, şehirdeki spor kültürünün daha da yaygınlaşması için desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü

Başkan Hayrettin Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi olarak spor ve sporcunun yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte gerek Kahramanmaraşspor’umuza gerek diğer takımlarımıza, branş farkı gözetmeksizin desteklerimiz oldu. Bu yıl için de hayata geçirdiğimiz destek çalışmamızı açıklamıştık. Amatör Spor Kulüplerimize 1 Milyon TL’lik destek sağlıyoruz. Bugün de Gençlik ve Spor Kulübümüzün hazırlık karşılaşmasını izledik. Takımımız playoffları garantiledi. Hedef bir üst lig. Teknik heyetimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.