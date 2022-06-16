Başkan Güngör Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na ilişkin Başkan Hayrettin Güngör, “İl Başkanımız Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanımız Gül Çitil Okur ve Gençlik Kolları Başkanımız Feyzullah Eren Aşçı ile birlikte AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldık. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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