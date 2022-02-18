Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 18.02.2022, 15:21
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Genel Merkez Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa Başkan Güngör’ün yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkan Vekili Bilge Ergin ile Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı da yer aldı. Başkan Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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