Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 17.03.2022, 17:38
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na ilişkin Başkan Güngör, “İl Başkanımız Fırat Görgel, İl Gençlik Kolları Başkanımız Feyzullah Eren Aşçı ve İl Kadın Kolları Başkanımız Gül Çitil Okur ile partimizin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara’dayız. Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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