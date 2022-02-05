Başkan Güngör, Gerçekleştirilecek Etkinlikleri Aksu Haber’e anlattı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından Hazırlanan Milli Mücadelenin 102. Yıldönümü Etkinlikleri Başladı.
KAHRAMANMARAŞ 05.02.2022, 11:08 05.02.2022, 17:58
4 – 12 Şubat Kurtuluş Haftası Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinliklerle Tiyatrodan Belgesel Gösterimine, Konserden Söyleşi Ve Panele Birçok Etkinlik Kahramanmaraşlılarla Buluşturulacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Gerçekleştirilecek Etkinlikleri Aksu Haber’e Paylaştı.
Namaz Vakti 06 Şubat 2022
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|21
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|21
|27
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|27
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|26
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|19
|24
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|21
|24
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|21
|23
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|21
|23
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|22
|20
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|11
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|O
|P
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|47
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|21
|34
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|30
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|22
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|21
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|20
|19
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|22
|16
|18. Watford
|21
|15
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|21
|15
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|19
|13
|Takımlar
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|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Athletic Bilbao
|22
|31
|9. Rayo Vallecano
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|31
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|23
|30
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|22
|29
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|29
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|22
|27
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|26
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|23
|25
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|22
|24
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|22
|23
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|23
|18
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|17
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|22
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