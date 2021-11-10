Başkan Güngör: ''Göksun bacasız sanayinin merkezi olacak''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun’da bir dizi program gerçekleştirdi. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile Büyükşehir ve Gençlik Meclisi üyelerinin de yer aldığı ziyaret programında ilk olarak Canlı Hayvan Borsası incelendi. İlçedeki muhtarlarla yıl içinde yapılan yatırımlar ve mahallelerdeki genel ihtiyaçların masaya yatırıldığı toplantının ardından, vatandaşlarla bir araya gelindi. Göksun Şoförler Odası, Ziraat Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ziyaretleriyle devam eden programda heyet, Minik Eller Akademisi’nde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Arslanbey Millet Konağı ve Göksun Kent Meydanı projelerinin de incelendiği program, Göksun Belediyesi ziyaretiyle noktalandı.

Daha Ulaşılabilir Bir Göksun

Edebiyat Yolu ile birlikte ilçedeki ulaşım ağının önemli ölçüde iyileştiğine dikkat çeken Başkan Güngör, “Göksun’umuza toplamda 70 Milyon TL’lik yatırım yaptık. 125 kilometre sıcak asfalt ve 62 bin metrekare parke çalışması gerçekleştirdik. Çardak Soğuk Hava Deposu ile Arslanbey Millet Konağı ve Bahçesi’ni tamamladık. Mahallelerimize 2 köprü inşa ettik. 90 kilometrelik içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı oluşturduk. Yapımına başladığımız Göksun Meydanı ve itfaiye binasını da kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Katma değeri olan meyve üretimleriyle, turizm potansiyeliyle, doğal güzellikleriyle Göksun bacasız sanayinin merkezi olacak. Bunun için öncelikle ulaşılabilirliği artırmak gerekiyor. İlçemizde 16 mahallemizin yolunu tamamladık. Sadece bu yıl 64 kilometre civarında yolumuz yenilendi” diye konuştu.

Yatırımlar İlçenin Çehresini Değiştirdi

Konuşmasının devamında tamamlanan yatırımların önemli ihtiyaçlara cevap verdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Her ilçemizin kendine has önemli ürünleri var. Göksun’umuzda da elma üretiminin katma değerini artırabilmek için DOĞAKA işbirliğiyle 7 Milyon TL’lik Soğuk Hava Depomuzu hizmete açtık. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Tamamladığımız bir diğer tesisimiz Arslanbey Millet Konağı ve Bahçesi ise ilçemizde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Öte yandan ilçe merkezimizin çehresini değiştirecek bir meydan çalışması da gerçekleştiriyoruz” cümlelerini kullandı.

Göksun’dan Teşekkür

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ise program sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte güzel programlar yaptık. Başkanımıza hem diğer alanlardaki yapmış olduğu hizmetlerden ve yatırımlardan dolayı hem de ilçemize kazandırılan Millet Konağı’ndan dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Yerel yönetimlerimiz bu milletin her türlü hizmetini karşılamaya muktedirdir. Allah'ın izniyle hükümetimizin gücüyle biz bunu yapacağız. Başkanımız bugün tam gününü diğer ilçelerde olduğu gibi bizlere ayırdı. Hem dün ve bugünü mukayese etme anlamında, hem de ileriye dönük projeleri değerlendirebilmek bakımından verimli bir gün geçirdik. Halkıyla iç içe bir başkanımız var, ziyaretler de son derece memnuniyet oluşturdu. Kendilerine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.