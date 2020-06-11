Başkan Güngör: "Göksun koşu mesafesinde olacak"

Yapımı devam eden Göksun Kahramanmaraş yolu hakkında bilgi veren Başkanı Güngör, yılsonu itibariyle kesin biteceğini ve bir ihtimal olarak 29 ekime yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Konuşmasının devamında yedi kuyular kayak merkezi’ne de değinen Başkan Güngör, orada yapılacak yeni plan ve projeler hakkında konuştu.