Başkan Güngör: "Göksun koşu mesafesinde olacak"
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, istişare ve değerlendirme toplantısı için gittiği Göksun’da açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 11.06.2020, 18:09 11.06.2020, 18:15
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Yapımı devam eden Göksun Kahramanmaraş yolu hakkında bilgi veren Başkanı Güngör, yılsonu itibariyle kesin biteceğini ve bir ihtimal olarak 29 ekime yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Konuşmasının devamında yedi kuyular kayak merkezi’ne de değinen Başkan Güngör, orada yapılacak yeni plan ve projeler hakkında konuştu.
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