Başkan Güngör: “Gönül Bağımız Çok Kuvvetli”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, inşaat işçileriyle bir araya geldi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli ve meclis üyelerinin yer aldığı anlamlı ziyarette Başkan Güngör, işçilerle sohbet etti. Ziyaretin ardından paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İl başkan yardımcımız ve meclis üyelerimiz refakatinde bu sabah, inşaat işçisi kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk. Memleketimizin her ferdiyle tuzumuzun ve ekmeğimizin olması gönül bağımızı kuvvetlendiriyor. Emek ve alın terini temsil eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.