Başkan Güngör gönüllere dokunuyor!
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren Afşin, Göksun, Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda 20’yi aşan mahalleyi ziyaret eden Başkan Güngör, vatandaşların gönlüne dokunuyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, saha ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. STK ve muhtar buluşmalarının yanı sıra mahallelerde esnaflarla, vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gönüllere dokunuyor. Ziyaretleri sırasında şehir genelinde devam eden 600 Milyon TL’yi aşan yatırımlarla ilgili bilgileri paylaşan Başkan Güngör, vatandaşlardan gelen taleplerle de bizzat ilgileniyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Afşin Büyüktatlar Yayla Şenliği’nde vatandaşlarla bir araya gelen Hayrettin Güngör, program dönüşü Göksun ilçe merkezinde de ziyaretlerine devam etmişti. Takip eden günlerde şehir merkezinde her gün en az bir mahallede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yoğun tempoyla ziyaretlerini sürdürüyor.
4 İlçe 20 Mahalle Ziyareti
Ilıca bölgesinde yapılan yatırımlarla ilgili bölge muhtarlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Hayrettin Güngör esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmişti. Başkan Güngör, bu programın ardından Dulkadiroğlu ilçesinde Genç Osman, Kayabaşı ve Doğukent Mahalleleri’ni; Onikişubat ilçesinde ise Hartlap, Gayberli, Dönüklü, Çağırkan, Hacılar, Gölpınar, Sadıklı, Kalakaya, Çokran, Cüceli mahallelerini ziyaret etti. Haftasonu ziyaretlerine Yavşan Yaylası’nda devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bölgede devam eden 8 kilometrelik yol çalışmalarını incelemişti. Başkan Güngör, bu haftaki programına da esnaf ziyaretleriyle başladı. Geçtiğimiz gün Derepazarı’nı ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, bugün de İmerler Tekstil Fabrikası’nda çalışanlarla, Hayrullah Mahallesi’nde ise esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
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