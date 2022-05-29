Başkan Güngör Görme Engelli Sporcularla Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Görme Engelliler Derneği koordinesinde düzenlenen TURGED CUP Goalball Turnuvası için şehre gelen sporcularla buluştu. Gerçekleştirilen programda Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hanifi Toptaş, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Demir, Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Genel Başkanı Fatih Karadayı, Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ve görme engelli sporcular da yer aldı. Programda, TURGED Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, Başkan Hayrettin Güngör’e, ‘Engelli dostu Kahramanmaraş’ın inşası için göstermiş olduğunuz üstün gayretlerinizden dolayı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız’ yazılı teşekkür plaketi takdim etti.

Şehrimizde Düzenlenen Organizasyonların Sayısı Artacak

Kahramanmaraş’ta engelli vatandaşlara yönelik pek çok proje gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Güngör, “Öncelikle görme engelli vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen TURGED CUP Goalball Turnuvası’na ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızı Kahraman şehrimizde misafir ediyoruz. Şehrimizde ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleştiriliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak erişilebilirliği çok önemsiyoruz. Bu noktada da şehrimizde pek çok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Şehrimizde erişilebilirlik konusunda da büyük mesafe kat ettik. Engelli kardeşlerimize yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

TURGED Başkanından Başkan Güngör’e Teşekkür

Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı da programda yaptığı konuşmada, “Turnuva öncesi yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Kahramanmaraş’ı gezme fırsatı bulduk. Ziyaretlerimizde özellikle toplu taşıma araçlarını tercih ettik. Gerçekten erişilebilirlik konusunda Kahramanmaraş’ta çok güzel çalışmalara imza atıldığına şahit olduk. TURGED Genel Başkanı olarak hem Goalball Turnuvası’na ev sahipliği yaptıkları için hem de Kahramanmaraş’ta görme engellilere yönelik çok güzel çalışmalar hayata geçirdikleri için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.