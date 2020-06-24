Başkan Güngör güzel haberi verdi! Tarihi Maraş kalesi çevresinde iyileştirmeler yapılıyor
Tarihi Maraş Kalesi’nde çevre düzenlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında metruk binaların yıkım işlemleri devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.06.2020, 16:08 24.06.2020, 19:26
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Kalenin açılmasının hemen ardından kale etrafında restorasyon çalışmalarına başlayan büyükşehir belediyesi yıkım işlemlerine başlayarak tarihi maraş kalesini gün yüzüne çıkartıyor.
Maraş kalesine gezmeye gelen vatandaşlar ise büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu özverili çalışmayı beğenilerle süsledi.
Kalede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Aksu Habere yaptığı özel açıklamada Tarihi Maraş kalesini geri kalan dev projesini açıkladı.
Başkan Güngör konuşmasını devamında kale içinde ve etrafındaki restorasyonlar hakkında bilgiler verdi.
HABER – MEHMET DEVECİ
MUHABİR – EMRE ATAÇ
KAMERAMAN – MEHMET DEVECİ
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