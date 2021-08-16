Başkan Güngör Haber Ötesi canlı yayınına katılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayınlanan Haber Ötesi yayınına konuk oluyor. Murat Eğridağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda; Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları’ndan turizm alanlarında yapılan çalışmalara, Avrupa Birliği ve Kuveyt tarafından sağlanan hibe ve kredi bütçeleriyle oluşturulan yatırımlardan, şehir genelinde devam eden yatırımlara kadar birçok konu masaya yatırılacak. Aksu TV ekranlarından canlı yayınlanacak program 16 Ağustos Pazartesi (bugün) saat 20.15’te izleyiciyle buluşacak.