Başkan Güngör, Haber Ötesi programına konuk oldu
Geçtiğimiz günlerde Haber Ötesi programına konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yapılacak ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.
KAHRAMANMARAŞ 19.08.2021, 16:10 19.08.2021, 16:18
Programda Başkan Güngör, yeni sanayi sitesi’nde altyapı ve yol yenileme çalışması hakkında bölgedeki son durumu izleyicilerle paylaştı.
Konuşmasının devamında Başkan Güngör, şehrimiz için çok büyük önem taşıyan valilik meydanı projesindeki ilerleyen süreci anlattı.
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