Başkan Güngör Hayrullah Mahallesi esnafıyla buluştu
Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nin iki işlek caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hemşehrilerimizle biriz, beraberiz. Omuz omuza, bir arada daha iyi bir Kahramanmaraş için çalışmayı, emek vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
KAHRAMANMARAŞ 13.10.2021, 18:14
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede ticari faaliyetin yoğunlaştığı arterlerden Malik Ejder Caddesi ile Sandalzade Bulvarı’ndaki esnafları ziyaret eden Başkan Güngör’e, meclis üyeleri de eşlik etti. Ziyaret programı sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün meclis üyelerimizle birlikte Hayrullah mahallemizde esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onlarla hasbihal ettik, taleplerini dinledik. Hemşehrilerimizle biriz, beraberiz. Omuz omuza daha iyi bir Kahramanmaraş için çalışmayı, emek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.
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