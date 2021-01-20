Başkan Güngör: Hedef 500 bin ziyaretçi

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yakınlığıyla kayakseverlerin adresi olan Yedikuyular Kayak Merkezi, bir metreyi aşan kar kalınlığıyla bu sezon daha fazla ziyaretçi bekliyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki, 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip Yedikuyular Kayak Merkezi, yeni sezonda yapımı tamamlanan bungalov evler, çarşı ve sosyal tesis imkanlarıyla misafirlerini ağırlayacak.

Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV safari ile kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatmayı hedefleyen Yedikuyular, bugünden itibaren yerli ve yabancı turistleri misafir edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı açıklamada, Yedikuyular'ın kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

- Kayak merkezi 4 ay hizmet veriyor

Merkezin yerli ve yabancı turistlerin de tercih etmeye başladığını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Yedikuyular bulunduğu konum ve coğrafya itibarıyla önemli yere sahip. Yedikuyular, civar illerin ulaşabileceği en kısa mesafedeki en nitelikli kayak merkezidir. Burası, kent merkezine çok yakın ve Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay illerinden vatandaşların çok rahat ulaşabileceği merkez. Kayak merkezimiz 4 ay süren sezonuyla hizmet veriyor. Türkiye'de en fazla kar yağışı alan mekanlardan biri."

Güngör, hizmete girdiği günden bu yana her yıl turist sayısında düzenli olarak artışın yaşandığı kayak merkezinde yürüttükleri altyapı çalışmalarıyla kapasiteyi daha da büyüteceklerini vurguladı.

- Hedef 500 bin ziyaretçi

Kayak merkezine olan ilginin artmasıyla kent ekonomisinde de gelişim yaşandığına dikkati çeken Güngör, "Kentimizin böyle bir doğal mirası var. Burası geçtiğimiz yılların ortalamasına baktığımızda yıllık 100 ile 150 bin civarında ziyaretçi alıyordu. İlerleyen süreçte 500 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Buraya 500 bin civarında ziyaretçi gelmesi demek hem kayak merkezi hem şehrimizin tanıtımına hem de kentimizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Güngör, kayakseverlerin yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde misafir edileceğini, bu konuda tedbir aldıklarını kaydetti.