Başkan Güngör: Hedef 500 bin ziyaretçi

"Akdeniz'in kayak merkezi" bir metreyi aşan kar kalınlığıyla hedef yükseltti

KAHRAMANMARAŞ 20.01.2021, 12:10
Başkan Güngör: Hedef 500 bin ziyaretçi

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yakınlığıyla kayakseverlerin adresi olan Yedikuyular Kayak Merkezi, bir metreyi aşan kar kalınlığıyla bu sezon daha fazla ziyaretçi bekliyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki, 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip Yedikuyular Kayak Merkezi, yeni sezonda yapımı tamamlanan bungalov evler, çarşı ve sosyal tesis imkanlarıyla misafirlerini ağırlayacak.

Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV safari ile kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatmayı hedefleyen Yedikuyular, bugünden itibaren yerli ve yabancı turistleri misafir edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı açıklamada, Yedikuyular'ın kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

- Kayak merkezi 4 ay hizmet veriyor

Merkezin yerli ve yabancı turistlerin de tercih etmeye başladığını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Yedikuyular bulunduğu konum ve coğrafya itibarıyla önemli yere sahip. Yedikuyular, civar illerin ulaşabileceği en kısa mesafedeki en nitelikli kayak merkezidir. Burası, kent merkezine çok yakın ve Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay illerinden vatandaşların çok rahat ulaşabileceği merkez. Kayak merkezimiz 4 ay süren sezonuyla hizmet veriyor. Türkiye'de en fazla kar yağışı alan mekanlardan biri."

Güngör, hizmete girdiği günden bu yana her yıl turist sayısında düzenli olarak artışın yaşandığı kayak merkezinde yürüttükleri altyapı çalışmalarıyla kapasiteyi daha da büyüteceklerini vurguladı.

- Hedef 500 bin ziyaretçi

Kayak merkezine olan ilginin artmasıyla kent ekonomisinde de gelişim yaşandığına dikkati çeken Güngör, "Kentimizin böyle bir doğal mirası var. Burası geçtiğimiz yılların ortalamasına baktığımızda yıllık 100 ile 150 bin civarında ziyaretçi alıyordu. İlerleyen süreçte 500 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Buraya 500 bin civarında ziyaretçi gelmesi demek hem kayak merkezi hem şehrimizin tanıtımına hem de kentimizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Güngör, kayakseverlerin yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde misafir edileceğini, bu konuda tedbir aldıklarını kaydetti.

#Akdeniz #Kayak Merkezi #Yedikuyular
Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Ocak 2021
İmsak 06:13
Güneş 07:37
Öğle 12:48
İkindi 15:27
Akşam 17:49
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12