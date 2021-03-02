Başkan Güngör: Hemşehrilerimiz tedbiri elden bırakmadı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığı’nın 3514 sayılı genelgesi doğrultusunda uygulanmaya başlanan, “Yeniden Kontrollü Normalleşme” süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Güngör yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan kabinemiz pandemi süreçleriyle ilgili kısmi normalleşme kararı aldı. Bu süreçte önemi bir kısım tedbirler İl Umumu Hıfzıssıhha Kurulları’na bırakıldı. Kahramanmaraş’ımızda pandeminin düşüşü noktasında önemli sonuçlar elde ediyoruz. Hemşehrilerimiz salgın süresince her türlü gayreti, özveriyi gösterdiler. En başından bu yana tedbiri elden bırakmadılar. İnşallah, ‘Yeniden Kontrollü Normalleşme’ çerçevesinde de bu güzel tablo devam ederse Allah’ın izniyle salgının izleri tamamen sosyal hayatımızdan silinmiş olacak. Tüm hemşehrilerime gösterdikleri özveri, gayret ve uyum için teşekkür ediyorum. Normalleşme sürecimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu süreçte de hemşehrilerimizden temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.