Başkan Güngör: 'Hep Birlikte Geleceğe Yürüyoruz'

7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı’nda Net Konuşalım programına katılmak üzere şehre gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri ve beraberindeki heyeti ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Genel başkan yardımcımız ve alanında uzman konuklarımızla verimli bir söyleşi gerçekleştirdik. Partimiz, hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak bizler hep beraber aydınlık bir geleceğe yürüyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 01.11.2021, 14:56 01.11.2021, 18:10

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında düzenlenen “Net Konuşalım” programına katılmak üzere için şehre gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri ile beraberindeki heyeti ağırladı. Programdan önce bir dizi ziyaret gerçekleştiren heyetin ilk durağı Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olurken, ardından Sütçü İmam Üniversitesi bünyesindeki Teknokent’te de Rektör Prof. Dr. Niyazi Can eşliğinde teknoloji atölyeleri ziyaret edildi. Program sonunda açıklamada bulunan Başkan Güngör, Kahramanmaraş’ın AR-GE ile daha fazla üreteceğini, yenilik ile daha da gelişeceğini ifade etti. Ardından KAFUM’daki fuar alanına hareket eden heyet, kültür stantlarını ziyaret ederek katılımcı yazarlar ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Uzmanından Blockchain Teknolojisi

7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı’nın son gününde düzenlenen “Net Konuşalım” programında ise konu Blockchain Teknolojisi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı programda, Dr. Ömer İleri geleceğin finans dünyasını anlattı. Dünyada hızla gelişen teknolojinin Türkiye tarafından da en güncel haliyle takip edildiği ve yeni adımların atıldığını ifade eden İleri, katılımcılara uzmanlık alanı olan yeni sistemlerle ilgili öngörülerini de paylaştı.

Güzel Çalışmalar Ortaya Konuyor

Programın ardından, Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştiren heyete Evelahir ve Yitiksöz Dergileri ile Kültür Yayınları’ndan çıkan eserler hediye edildi. AK Parti İl Başkanlığı’nda devam eden ziyaret programını Seyir Terası’nda noktalanırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri’den Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür geldi. Ziyaret sonrası konuşan İleri, “Net Konuşalım programını gerçekleştirmek üzere geldiğimiz kültür, sanat ve şairler şehri Kahramanmaraş’ta edebiyatımıza büyük eserler kazandıran Yedi Güzel Adam Müzesi'ni ziyaret ettik. Teknokent’te yaptığımız ziyarette, şehrimiz Ar-Ge alanında güzel işler çıkardığına, araştırmacılara ve şirketlere yönelik altyapı çalışmaları ortaya koyduğuna şahit olduk. Nazik misafirperverlikleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Koordinasyon Vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise ziyaret programının ardından yaptığı açıklamada, “Fuarımız kapsamında, bizi kırmayarak şehrimize gelen kıymetli genel başkan

yardımcımız başta olmak üzere alanında uzman konuklarımızla verimli bir söyleşi gerçekleştirdik. Edebiyatın başkenti şehrimizde teknoloji ve ar-ge yatırımlarını önemsiyor, yeni teknolojilerle zenginleşen bir Kahramanmaraş hedefliyoruz. Partimiz, hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak tüm paydaşlarımızla bizler hep beraber aydınlık bir geleceğe yürüyoruz” diye konuştu.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı
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