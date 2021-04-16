Başkan Güngör, iftar vakti programının canlı yayın konuğu oldu!
Program Sonrası Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulundu
KAHRAMANMARAŞ 16.04.2021, 14:41 16.04.2021, 17:20
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Aksu TV iş birliğinde gerçekleştirilen İftar Vakti programının dün akşam ki canlı yayın konukları Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve KSÜ ilahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Arif Yücel oldu.
Mehmet Yaşar’ın sunduğu programda Kahramanmaraş’ın ve Ramazan ayının güzellikleri konuşuldu, Tarihi Maraş Kalesi’nde ilahiler söylendi.
Programın ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunun Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ilk olarak hemşerilerinin ramazan ayını tebrik etti.
Konuşmasının devamında Başkan Güngör “Aksu TV ve Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bu programda çok önemli” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.
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