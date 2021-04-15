Başkan Güngör İftar Vakti’ne konuk olacak
Ramazan boyunca canlı yayınlanacak “İftar Vakti” programının bugünkü konukları Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Hattat Arif Yücel olacak.
KAHRAMANMARAŞ 15.04.2021, 14:13
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan "İftar Vakti" programları devam ediyor.
Sunuculuğunu Mehmet Yaşar’ın yaptığı “İftar Vakti” programının 15 Nisan Perşembe (bugün) 17.45’te gerçekleştirilecek canlı yayınındaki konukları Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Hattat Arif Yücel olacak. Kahramanmaraş’ta ramazan ve Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan ayındaki çalışmaları konuşulacak. ‘İftar Vakti’ programı ile ilgili olarak Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan süresince devam edecek etkinliğimiz her gün 17.45’te Büyükşehir Belediyemizin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Nisan 2021
|İmsak
|04:25
|Güneş
|05:51
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:14
|Yatsı
|20:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|32
|70
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|32
|62
|4. Trabzonspor
|33
|58
|5. Alanyaspor
|33
|52
|6. Gaziantep FK
|32
|50
|7. Hatayspor
|32
|49
|8. Karagümrük
|33
|49
|9. Sivasspor
|32
|47
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Antalyaspor
|33
|42
|12. Konyaspor
|32
|40
|13. Ankaragücü
|32
|36
|14. Rizespor
|32
|36
|15. Kasımpaşa
|33
|36
|16. Malatyaspor
|32
|34
|17. Başakşehir
|32
|33
|18. Kayserispor
|32
|33
|19. Gençlerbirliği
|32
|31
|20. Erzurumspor
|33
|28
|21. Denizlispor
|32
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|30
|63
|2. Adana Demirspor
|30
|58
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Altay
|29
|53
|6. Altınordu
|30
|52
|7. Ankara Keçiörengücü
|30
|49
|8. Tuzlaspor
|30
|44
|9. Ümraniye
|29
|41
|10. Bursaspor
|29
|40
|11. Bandırmaspor
|29
|39
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Adanaspor
|30
|34
|14. Balıkesirspor
|30
|32
|15. Menemenspor
|30
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|30
|25
|17. Ankaraspor
|29
|22
|18. Eskişehirspor
|30
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|31
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|31
|49
|8. Everton
|30
|48
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Brighton
|31
|33
|16. Burnley
|31
|33
|17. Newcastle
|31
|32
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
Günlük GazetelerTümü