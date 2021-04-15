Başkan Güngör İftar Vakti’ne konuk olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan "İftar Vakti" programları devam ediyor.

Sunuculuğunu Mehmet Yaşar’ın yaptığı “İftar Vakti” programının 15 Nisan Perşembe (bugün) 17.45’te gerçekleştirilecek canlı yayınındaki konukları Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Hattat Arif Yücel olacak. Kahramanmaraş’ta ramazan ve Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan ayındaki çalışmaları konuşulacak. ‘İftar Vakti’ programı ile ilgili olarak Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan süresince devam edecek etkinliğimiz her gün 17.45’te Büyükşehir Belediyemizin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.