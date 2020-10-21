Başkan Güngör,''İki devlet, tek millet ve tek yüreğiz''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Azerbaycan’a destek konuşması yapan Güngör, “İki devlet, tek millet ve tek yüreğiz. Azerbaycan’ın haklı davasında yanındayız. Şehitlerimize rahmet, Azerbaycan ordusuna muvaffakiyet diliyoruz. Dualarımız Azerbaycan’la” diye konuştu.

Rahmetle Anıyoruz

Konuşmasına Aliya İzzetbegoviç ve Nuri Pakdil’i anarak devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Vefatının 17. yılında Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç’i rahmetle anıyoruz. 17 Ekim Bahaettin Karakoç’un, 18 Ekim de Nuri Pakdil’in vefat yıldönümleriydi. Bahaettin ve Nuri ağabeye bir kez daha rahmet diliyorum. Tüm basın emekçilerinin Dünya Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum. Kısa bir süre önce vefat eden Lütfi Yıkan kardeşimize de bir kez daha rahmet diliyorum” dedi.

Master Plan Sunumu

Başkan Güngör’ün açılış konuşmasının ardından tüm meclis üyelerine tamamlanan Ulaşım Master Planı’nın bir sunumu yapıldı. Plan kapsamında hayata geçirilecek çalışmalar hakkında bilgi verildi. Master Plan sunumunun ardından gündem maddelerine geçildi. 4 madde oy birliği ile kabul edildikten sonra ilave gündemlere geçildi. Bu gündemlerde de Kahramanmaraş Kültür ve Tanıtım Vakfının kurulması ile Sezai Karakoç’a fahri hemşerilik ünvanı verilmesi karara bağlandı.

Karakoç’a Fahri Hemşehrilik

Şehrin milli, manevi, tarihi ve turistik değerlerini araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, yaymak ve tanıtmak amacıyla Kahramanmaraş Kültür ve Tanıtım Vakfı’nın kurulması oy çokluğu ile kabul edildi. Son olarak görüşülen Sezai Karakoç’a fahri hemşehrilik ünvanı verilmesi de oy birliği ile kabul edildi. Başkan Güngör, “Eğitim yıllarının bir kısmını şehrimizde tamamlamış, düşüncesi, yaşam tarzı ve şiirleri ile Türk edebiyatının yaşayan efsanesi ve “Çocuk yüreğimin ateş aldığı yer Maraş” diyen Sezai Karakoç’a fahri hemşehrilik ünvanı verilmesine oy birliği ile karar verildi. Hayırlı olsun” dedi.