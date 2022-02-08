Başkan Güngör, ilk kez Aksu TV’de açıkladı!

Aksu TV'de Murat Eğridağ'ın sunumuyla Haber Ötesi programına konuk olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentin çeşitli bölgelerindeki projelere yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Programda 12 Şubat Kurtuluş Etkinliklerine değinen Başkan Güngör, merak edilen birçok projenin de detaylarını Aksu TV’de açıkladı.

İl Özel İdare'nin yıkımı, yerine yapılacak proje ve çalışmalar hakkında bilgi veren Güngör, bu alanların rahatlatılması ve genişletilmesi adına çalıştıklarını, kaleden Trabzon Caddesine, Tekke'den Piazza AVM'ye kadar olan bölgeleri bütün halinde dönüştüreceklerini ifade etti.

Güngör, ilk önce yıkılan Özel İdare bölgesine yapımı düşünülen Valilik projesinin de revize edildiğini vurgulayarak, Kültür Park'ın yıkılacağını ve buradaki alana geniş bir meydan ile birlikte yeni valilik binasının yapılacağını söyledi.

Trabzon Caddesiyle ilgili olarak ise "Bu bölge eninde sonunda yayalaştırılacak" dedi.

Binevler Prestij Caddesi projesini de ilk kez Kahramanmaraş’a Aksu TV'den duyuran Başkan Güngör, projenin detaylarını anlattı. Başkan Güngör, Binevler güzergâhında alt yapı yenilendikten sonra başlanacak olan proje ile raylı sistem, bisiklet ve yürüme yolunun da yapılarak Prestij Caddesi’ni oluşturulacağını açıkladı.

Başkan Güngör, yeni stadyum ile ilgili detayları da anlattı. Yeni Stadyum ve etrafında oluşturulacak olan sosyal yaşam alanlarıyla ilgili detayları ilk kez Aksu TV ekranlarında duyurdu. Yeni stadyum ve etrafında oluşturulacak sosyal yaşam alanının Kahramanmaraş’a çok yakışacağını belirten Başkan Güngör, Şehir ve Kurtuluş Müzesi Projesinin de detaylarını paylaştı