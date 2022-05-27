Başkan Güngör İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
Türkiye Diyanet Vakfı ve Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda iş insanlarıyla bir araya gelen Başkan Güngör, “Türkiye Diyanet Vakfı ve Kahramanmaraş İl Müftülüğümüzün iş birliğiyle düzenlenen programda hayırsever iş insanlarıyla buluştuk. Rabbim sayılarını artırsın, hayırlarını kabul eylesin inşallah” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 27.05.2022, 12:18
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Diyanet Vakfı ve Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen programda iş insanlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda Başkan Güngör’ün yanı sıra İl Müftüsü Mustafa Tekin, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ve iş insanları da yer aldı. Programda, hayırsever iş insanlarına teşekkür belgesi takdim eden Başkan Güngör, “Türkiye Diyanet Vakfı ve Kahramanmaraş İl Müftülüğümüzün iş birliğiyle düzenlenen programda hayırsever iş insanlarıyla buluştuk. Türkiye Diyanet Vakfı’na sağlamış oldukları desteklerden dolayı kendilerine teşekkür belgesi takdim ettik. Rabbim sayılarını artırsın, hayırlarını kabul eylesin inşallah” dedi.
Namaz Vakti 28 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31