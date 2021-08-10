Başkan Güngör: ''İtfaiye teşkilatımızla gurur duyuyoruz''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İtfaiye Daire Başkanlığı’nda çalışanlar ile bir araya geldi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte’nin de katıldığı ziyarette ekiplerle bir süre sohbet eden Başkan Güngör, şehir içinde ve dışında gösterdikleri başarılar dolayısıyla itfaiye personeline tebriklerini iletti. Yeni hizmet birimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör açıklamasında, “Bugün İtfaiye teşkilatımızla buluştuk. İtfaiyemizin her zaman hazır olması için altyapı, insan kaynakları, araç gereç bunların değerlendirmesini yaptık. Şehrimizde yangın noktasında alınabilecek tüm önlemleri alıyoruz, almayı da sürdüreceğiz” diye konuştu.

Tüm Ekipler Özveriyle Çalışıyor

Konuşmasının devamında yangın afet bölgelerinde ekiplerin özverili çalışmasına değinen Başkan Hayrettin Güngör, “Türkiye’mizde son günlerde yaşadığımız yangınlara canla başla müdahale eden tüm ekiplerimize, itfaiye teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Şu anda birçok yerde yangınların kontrol altına alınmış olması memnuniyet verici. Afetlerde can kayıplarımız oldu, yaralılarımız oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kahramanmaraş’ımız da tabii sanayi şehri olması münasebetiyle, fabrika yangınları yaşanabiliyor. Tabi gönül istiyor ki hiç afet yaşamayalım. Ancak bu yangınlarda da ekiplerimiz yeterlilikleri ve kabiliyetleriyle gerçekten çok ciddi bir emek sarf ediyorlar. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.