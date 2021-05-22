Başkan Güngör: Kadim geleneklerimizi yaşatacağız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Tarihi Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren esnaflarla buluştu. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, esnaflara çarşıda devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör; “Kapalıçarşı esnafımızı ziyaret ettik, hayırlı işler diledik. Çarşımızda hem kuyumcu esnafımız hem geleneksel el sanatlarımızın olduğu, hem de yöresel ürünlerimizin ticaretinin gerçekleştirildiği alanlar var. Tarihi Kapalıçarşı’nın büyük bir kısmında restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Bir kısmında da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

El Sanatları Tarihi Dokuda Yaşayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açıklamasının devamında cephe iyileştirme projesiyle ilgili; “Özellikle bu sene cephe yaptığımız cephe iyileştirme projemizde İş Bankası ve Ulu Camii arasındaki bölgeyi yılsonuna kadar tamamlamış olacağız. Özellikle kuyumcu esnaflarımızın sergileri, bakırcılık ile ceviz oyma ürünlerimizin satıldığı bu alanlarda iyileştirme yaparak ticari faaliyetin devamlılığını sağlamaya, geleneksel el sanatlarını yaşatmaya gayret ediyoruz. Kuyumculuk sektöründe Türkiye’de ikinci şehir durumundayız. Çalışmalarımızla şehrimiz bu alanda hem Türkiye’de hem de dünyada önemli bir takı tasarım merkezi haline geldi. Biz de bu altyapının gelişmesi için gayret ediyoruz” dedi.