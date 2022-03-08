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Başkan Güngör: ''Kadının Gücü Aile ve Toplumun Gücüdür'

Dünya Kadınlar Günü kapsamında sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıfların kadın temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Güngör, “Bizler odağa kadını yerleştiren, ona değer veren ve yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir inancın, kültür ve medeniyetin mensubuyuz. Aile kavramı, eşitlik duygusu ve birlikte yaşama biçimleri üzerinde düşünmeye, kadının eğitimdeki ve iş dünyasındaki yeri için projeler üretmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 08.03.2022, 12:30 08.03.2022, 12:44
Başkan Güngör: ''Kadının Gücü Aile ve Toplumun Gücüdür'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ‘Güçlü Kadın, Güçlü Toplum’ temalı etkinliğe katıldı. Clarion Hotel’de gerçekleştirilen programda Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, STK, dernek ve vakıfların kadın temsilcileri de yer aldı. Masaları tek tek ziyaret eden Başkan Güngör, katılımcılara karanfil hediye etti.

Hayatımızda Kadının Rolü

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Güngör, “Bizler odağa kadını yerleştiren, ona değer veren ve yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir inancın, kültür ve medeniyetin mensubuyuz. Şunu çok net olarak ifade edebilirim ki, bir toplumda kadınlar mutlu ve güçlüyse, aile, toplum ve devlet de o derece güçlü ve mutludur. Bir ülkede, toplumda, ailede ve çevrede düzen hâkimse bunda en büyük pay kadınlarımızındır. Bir halk mutlu ve umutluysa, geçmişi ve geleceği arasında bir istikamet tutturmuşsa bu en çok kadınlar sayesindedir. Neşet Ertaş’ın şu sözünü hiç unutmuyoruz; “Kadınlar insandır, bizler insanoğlu.” Kadınlar veya erkeklerden hangisini çıkarırsanız çıkarın insanlıktan geriye eser kalmayacaktır. Bu yüzden annelerimize, kız kardeşlerimize, eşlerimize ve tüm kadınlara göstereceğimiz saygının aslında tüm insanlığa ve geçmişimize saygı olduğunu çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyada Acılar Yaşanıyor

Kadına yönelik şiddeti hafifleştiren, şiddete bahane bulan tavrın karşısında durmak gerektiğinin altını çizen Başkan Güngör, “İnsanın insana yaptığı zulümlere bugün de tanık oluyoruz. Bu durumdan en çok kadınlar ve çocuklar nasibini alıyor. Dünyanın pek çok yanında üzücü haberlerle karşılaşıyoruz. Suriye’de 10 yıldır süren savaşta hayatını kaybeden binlerce kadın ve çocuk var. Binlerce hikâye, onlarca gelecek kayboluyor. Hakeza bugün Ukrayna’da da aynı görüntülerle karşılaşıyoruz. Dünyada adeta acılar yarışıyor. Kadına yönelik şiddet karşısında şiddeti hafifleştiren, şiddete bahane bulan tavrın karşısında durmalıyız. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık meselesinin sadece 8 Mart’ta gündemimize gelmesini doğru bulmadığımı da tekrardan ifade etmek istiyorum. Bizler aile kavramı, eşitlik duygusu ve birlikte yaşama biçimleri üzerinde düşünmeye, kadının eğitimdeki ve iş dünyasındaki yeri için projeler üretmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplumun Temel Taşı Kadınlardır

Vali Ömer Faruk Coşkun ise, “Bir toplumun temel taşı aile, aile kurumunun temel taşı ise kadınlarımızdır. Hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden

kadınlarımız; huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların da temelidir. Bugünün Türkiye’sinde ise kadınlarımız annelik vasfının dışında, eğitimden sağlığa, edebiyattan sanata kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla, Türk Milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır” ifadelerini kullandı.

#dünya kadınlar günü
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