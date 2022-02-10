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Başkan Güngör: “Kahraman Ecdadın Kahraman Torunları”

Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen ’12 Şubat Kurtuluş Destanı’ isimli oyunu izleyen Başkan Güngör, “Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerimiz Milli Mücadelemizi ve kahramanlarımızı bizlere çok güzel şekilde sahnelediler.

KAHRAMANMARAŞ 10.02.2022, 14:13
Başkan Güngör: “Kahraman Ecdadın Kahraman Torunları”

Amatör ruhla profesyonel bir iş ortaya koydular. Şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş’ımızda bu tarz kültür ve sanat etkinlikleri artarak devam edecek” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmenden devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri ’12 Şubat Kurtuluş Destanı’ adlı oyunu sahnelediler. Maraş’ın Milli Mücadelesinin anlatıldığı oyun izleyiciden tam not aldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen oyunu izleyenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de vardı. Seyircinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Sahne Maraş Tiyatro Okulu projesini hayata geçirirken nasıl bir geri dönüş alacağımızı tahmin edemiyorduk. Ancak projeyi hayata geçirdikten sonra çok güzel ve olumlu geri dönüşler aldık. Sahne Maraş Tiyatro Okulu oyuncularımız da yoğun bir çaba göstererek çok güzel işlere imza attılar. Bugün de Kahraman ecdadın Kahraman torunları Milli Mücadelemizi bizlere çok güzel bir şekilde sahnelediler. Amatör ruhla profesyonel bir iş ortaya koydular. Tiyatro Okulu öğrencilerimizle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum. Şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş’ımızda bu tarz kültür ve sanat etkinlikleri artarak devam edecek” dedi. Oyun sonrası Başkan Güngör vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Gelecek Nesillere Aktaracağız

Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin büyük bir coşkuyla devam ettiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Bu sene kurtuluşumuzun 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Bundan tam 102 yıl önce kısıtlı şartlar altında imkânsızı başaran ve bu toprakları bizlere miras bırakan ecdadımızla gurur duymaya devam ediyoruz. Biz iki yıldır 12 Şubat’ı Kurtuluş Haftası olarak kutluyoruz. Gerek yurdumuzun çeşitli yörelerinden gerekse de yurt dışından kurtuluş coşkumuzu bizlerle paylaşan çok değerli misafirlerimiz oldu. Kurtuluş Haftası kapsamında konferans, tiyatro, panel, spor müsabakaları, konser gibi pek çok etkinlik düzenledik. Kurtuluş coşkumuzu sadece şehir merkezimizde değil, tüm ilçelerimizde ve mahallelerimizde yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Milli Mücadelemizi ve Kahramanlarımızı Gençlerimize Anlatacağız

Okullarda düzenlenen ‘Çat Kapı Tiyatro’ etkinliğinin öğrencilere Milli Mücadelemizi anlatmak konusunda çok faydalı olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün okullarımızda düzenlenen ‘Çat Kapı Tiyatro’ etkinliğine katıldım. Tiyatro oyuncularımız çat kapı bir sınıfa girerek Milli Mücadelemizin kahramanlarından olan Arslan Bey ve Şahap’ı öğrencilerimiz için canlandırdı. Gerçekten öğrencilerimiz için de çok güzel bir etkinlik oldu. Milli Mücadelemizi ve kahramanlarımızı unutmayacağız, gençlerimize de

unutturmayacağız. Bu şekilde gelecek nesillerimize aktarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm Öğrencilerimiz Bir İnci

Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında şehir genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler arası resim, şiir ve mektup yarışmaları düzenlendiğini söyleyen Başkan Güngör, “2 yıldır Kurtuluş Haftamıza bir tema belirliyoruz. Geçen yıl temamız ‘İstiklal İlham Verir’di. Bu yıl ise temamızı ‘Korkma!’ olarak belirledik. Şehrimizde ‘Korkma! İstiklal İlham Verir’ konulu bir yarışma düzenledik. Yarışmaya şehir genelinde toplam 2 bin öğrencimiz katılım gösterdi. Yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hepsi bizim gözümüzde bir inci. Ancak yarışma kuralları gereği dereceye giren öğrencilerimize bazı ödüller verdik. Bu tür yarışmaları çok önemsiyoruz. Çünkü özellikle gençlerimizin tarihimize ve kültürümüze sahip çıkması açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.

Yeni Kültür Merkezi Müjdesi

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Kurtuluş Haftamız kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerimizde bu salonların bizlere yetmediğine şahit oldum. Hemşehrilerimiz düzenlenen konser, tiyatro, konferans gibi etkinliklere yoğun ilgi gösteriyor. Dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek ve Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezleri bizlere yetmiyor. Salonlarımız tamamen doluyor hatta çoğu hemşehrimiz dışarıda kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da şehrimizi ziyaret ettiğinde bu salonların Kahramanmaraş’a dar geldiğini ifade etmişti. İnşallah en kısa zamanda şehrimize yakışır yeni bir kültür merkezi kazandıracağız” dedi.

#Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü #Aksu Haber #Aksu Tv
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