Başkan Güngör: “Kahramanmaraş Hepimizin”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi’nin olağan üye istişare toplantısına konuk oldu. Düzenlenen toplantıda MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve dernek üyeleri yer aldı. Şehirde hayata geçen yatırımlardan, insan kaynakları ve finans yönetimine kadar pek çok konu başlığında sunum yapılan toplantı sonrası konuşan Başkan Güngör, “Her fırsat bulduğumuzda STK’larımızla, oda ve meslek kuruluşlarımızla görüş alışverişi yapıyor, istişarelerde bulunuyoruz. Bugün de şimdiye kadar yaptığımız ve yapacağımız projeleri MÜSİAD üyelerimizle istişare etme imkânı bulduk. Çok değerli fikirlerini ifade ettiler sağ olsunlar. Her zaman şunu söyledik, bu şehri birlikte planlayacağız, Kahramanmaraş hepimizin. Yaptığımız geniş kapsamlı sunumda, katkıda bulunan tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çiçekçi’den Başkan Güngör’e Teşekkür

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ise açıklamasında, “Üye istişare toplantımıza katılan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızı ağırlamaktan çok büyük kıvanç duyduk. Güzel projelerini ve çalışmalarını kendilerinden bizzat dinlemiş olduk. Kahramanmaraş inşallah hak ettiği yerlere kıymetli başkanımızın gayretleriyle çok daha hızlı seviyede gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve meclis üyelerimize bizlere gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla şükranlarımız sunuyoruz” diye konuştu.