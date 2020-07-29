Başkan Güngör Kahramanmaraş Önsen Köprüsü dolgu çalışmalarını inceledi!

Yol yapım çalışmaları konusunda büyük bir atılım gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, il genelinde modern yol ve köprü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda TOKİ desteğiyle KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 22 metre platform genişliğinde, 209 metre uzunluğunda ve altı menfezden oluşacak, geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği Önsen Köprüsü’nün dolgu çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de Onikişubat ilçesi Önsen mahallesin ’de TOKİ desteğiyle inşa edilecek olan 22 kilometrelik yolu 10 kilometreye indirecek köprü güzergâhında devam eden dolgu çalışmalarını yerinde inceledi.