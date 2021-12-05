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Başkan Güngör: “Kahramanmaraş’a Sözümüz Var”

Dulkadiroğlu ve Onikişubat mahalle muhtarlarıyla düzenlenen Muhtarlar Buluşması programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bütçe dışı ilave kaynaklar haricen 2022’de öz kaynaklarımızla şehrimize 1 Milyar 250 Milyon TL yatırım gerçekleştireceğiz. Şehrimize bütçe dışı 2 Milyar TL ilave kaynak sağladık. Ben bu şehre hizmet etmekten onur duyuyorum. Çünkü Kahramanmaraş’a sözümüz var” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 05.12.2021, 17:30
Başkan Güngör: “Kahramanmaraş’a Sözümüz Var”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Muhtarlar Buluşması programına katıldı. Ramada Otel’de gerçekleştirilen toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Milletvekilleri Cihat Sezal, Habibe Öcal, İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, partililer, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin mahalle muhtarı da yer aldı. Toplantıda projelere ve yatırımlara ilişkin bilgi aktaran Başkan Güngör, “Hükümetimiz ve yerel ölçekteki tüm paydaşlarımızla kurduğumuz koordinasyonla her bir yerleşim yerimizin ihtiyacını ve önceliklerini biliyoruz. Bunları yerine getirmek için sadece bu yıl öngördüğümüz miktarın 100 Milyon TL üzerinde, 700 Milyon TL bir yatırım gerçekleştirdik” diye konuştu.

2022’de 1,3 Milyar TL Yatırım

Önümüzdeki yıl bütçesine dair açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bütçe dışı ilave kaynaklar haricen 2022’de öz kaynaklarımızla şehrimize 1 Milyar 250 Milyon TL yatırım gerçekleştireceğiz. Bu yatırımları tespit ederken, talepleri ve ihtiyaçları değerlendirdiğimiz bir öncelik sırasına göre hareket ediyoruz. Geçen yılki sorunları artık konuşmuyoruz. Önümüzdeki yıl da özellikle kırsal bölgelerimizdeki yol, içmesuyu ve kanalizasyon sorununu konuşmuyor olacağız. Her ilçemizin kendine özgü ihtiyaç ve taleplerini peyderpey karşılıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyük Bir Şehir

Yıl içinde hayata geçen yatırımların süreçlerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Başkan Güngör, “Kıymetli hemşehrilerim, Kahramanmaraş büyük bir şehir. Biz bu şehrin rekabetçi gücünü artırmaya, önümüze asırlık hedefler koyarak adım atmaya çalışıyoruz. Turizm yatırımlarımızla, kentsel dönüşüm projelerimizle, ulaşım yatırımlarımızla, esnafların kümelenmesine yönelik üstyapı çalışmalarımızla, organize sanayi bölgelerimizle attığımız her adım uzun vadede Kahramanmaraş’ımızın büyümesini hızlandıracak işler” ifadelerini kullandı.

Bütçe Dışı 2 Milyar TL Kaynak Oluşturduk

Sürdürülebilir bir yerel yönetim oluşturulduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bizim yönetimde şiarımız yerel kalkınmadır. Bu şehrin her bir kuruşunu sürdürülebilir şekilde değerlendiriyoruz. İşte, sürdürülebilir bir mali yapı oluşturduk. Şehrimize bütçe dışı 2 Milyar TL ilave kaynak sağladık. AB’den aldığımız hibe ve krediyle Türkiye’de bu bütçeden en fazla istifade eden şehir olduk. Sizlerin emeğini emanetimiz görüyoruz” diye konuştu.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
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