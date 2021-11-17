Başkan Güngör Karakoç’un Cenaze Töreninde

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Sezai Karakoç’un, İstanbul Şehzadebaşı Camii’nde gerçekleşen cenaze törenine katıldı. Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl Ekim ayında kendisine fahri hemşerilik beratı verilmesi kararı almıştık. Pandeminin getirdiği kısıtlılıklar dolayısıyla beratı kendisini bizzat ziyaret ederek geçtiğimiz ay takdim etme imkânı bulduk. Ziyaretimizde, Kahramanmaraş'taki ortaokul tahsiline dair hatıralarını bize anlattı. Çok neşeliydi, çok mutlu olmuştu. Üstadın son anlarına şahitlik etmek, onu mutlu etmiş olmak tesellimiz” diye konuştu.

Başımız Sağ Olsun

Başkan Hayrettin Güngör, “O günün şartlarında okul her yerde bulunmadığı için Kahramanmaraş'ta ortaokula kayıt olmuş. Kayıt olduğu okul da Kahramanmaraş’ta Yedi Güzel Adam’ın çocuğunun tahsil gördüğü bir okul. Kendisine fahri hemşerilik beratı verirken bugün Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olan okulun fotoğrafını da hediye etmiştik. O da çok duygulandı. Biz bir hemşehrimizi kaybettik. Kendisine tekrar rabbimden rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kaydetti.