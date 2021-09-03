Başkan Güngör kardeş ülke Azerbaycan’da
Beraberindeki Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle kardeş ülke Azerbaycan’da Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan Millet Meclisi’nde bir dizi temasta bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: “İki devlet tek millet anlayışıyla yerel yönetimlerde de deneyim alışverişinde bulunmak ve işbirliğini geliştirmeyi arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kardeş ülke Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştirdi. Beraberindeki Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle birlikte Başkan Güngör’ün ziyarette bulunduğu adresler arasında, Azerbaycan Millet Meclisi ve Bakü Büyükelçiliği yer aldı. Azerbaycan Tarım Politikası Komitesi Başkanı Tahir Rzayev tarafından Millet Meclisi’nde karşılanan Başkan Güngör, Türkiye'deki yerel özyönetim organlarının deneyimlerinden bahsederken, milletvekillerine de bir dizi işbirliği önerisi sundu. Mecliste düzenlenen toplantıda, milletvekilleri Karabağ’da belediye kurumlarının gelişmesinde Türk belediyelerinin önemli bir rol oynayacağını vurgularken, Başkan Güngör: “İki devlet tek millet anlayışıyla yerel yönetimlerde de deneyim alışverişinde bulunmak ve işbirliğini geliştirmeyi arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.
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