Başkan Güngör: “Kardeşliğimizi Bir Kez Daha Pekiştirdik”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in daveti üzerine Gaziantep Yunus Emre Cemevi’nin açılış törenine katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda Gaziantepli vatandaşın da katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Şiir ve edebiyatın başkenti Kahraman şehirden tüm Gazianteplilere selam getirdim. İsmiyle, birlik ve beraberliğiyle Gazi şehrimize kazandırılan bu mekânın açılışında yer almak bizlere de nasip oldu. Bu güzel açılışa bizleri de davet eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Kahramanmaraş – Gaziantep kardeşliğini bir kez daha pekiştirmiş olduk. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.