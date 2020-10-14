Başkan Güngör: ''Kayseri yolu ile direkt bağlantı sağlayacak ulaşımı rahatlatacak''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Turgut Özal Bulvarı’nı Kayseri yoluna başlayacak arterde başlatılan asfalt çalışmalarını inceledi. Kısa bir süre önce Büyükşehir Belediyesi bölgedeki kavşakta düzenleme gerçekleştirmişti ve ardından Turgut Özal Bulvarı’nın son etabında asfalt dökümüne başladı. Hayrettin Güngör, çalışmaların bölgede yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Alternatif Olacak

Başkan Hayrettin Güngör, “Turgut Özal Bulvarı, şehrimizin önemli bir arteri. Bulvarımızın Üngüt ile bağlantısını sağlayan kavşakta yenilememizi gerçekleştirdik. Ardından yaklaşık bin 100 metrelik arterde asfalt çalışmalarımıza başladık. 40 metre genişliğinde olacak bulvarımızın son etabıyla bu arteri Kahramanmaraş – Kayseri yoluna bağlıyoruz. Şehrimize ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu. Üngüt Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir ise gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.