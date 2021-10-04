Başkan Güngör, kedi isteyen çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kendisine mektup yazarak kedi ve kedi evi isteyen 8 yaşındaki çocuğun hayalinin gerçekleşmesini sağladı.
Başkan Güngör, 8 yaşındaki Eylül Sultan Şanlan'ın kendisine yazdığı "Hayrettin Güngör amca, babamdan kedi istemiştim ama kedi evi olmadığı için almadı. Annem de ev kirlenir diye evin içine almıyor. Kedileri çok seviyorum. Sizden evimizin yanına kedi evi istiyorum. Komşumuz doktor amca kedilere yem alacak. Kuşlar için de yuva yapabilir misiniz?" ifadelerinin yer aldığı mektuba duyarsız kalmadı.
Şanlan ailesinin Gazi Paşa Kışlası Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden Güngör, Eylül'e 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sürpriz yaparak kedi ile hazırlanan kedi evini teslim etti.
Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eylül'ün bu davranışının tüm çocuklara örnek olması gerektiğini belirtti.
Bir gün değil her gün hayvanlar günü olduğunu aktaran Güngör, "Onlar da candır ve doğal ortamlarını koruyarak onlara şefkatle yaklaşmamız lazım." diye konuştu.
Kendisine şans getirmesi için kedisine "Şans" ismini veren Eylül Şanlan da bu sürpriz karşısında çok duygulandığını ve mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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