Başkan Güngör Köy Garajı’nda esnafla bir araya geldi
Köy Garajı’nda bölge esnaflarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün siftahlarını yapan esnaflarımızla bir araya geldik, hayırlı işler diledik. Onların alın teri, Kahramanmaraş’ımıza bereket oluyor. Esnafımızın ve üreticimizin alın teriyle büyüyoruz” diye konuştu.
KAHRAMANMARAŞ 27.09.2021, 20:22
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, haftanın ilk gününde esnaflarla bir araya geldi. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki Köy Garajı’na gerçekleştirilen ziyarette esnaflarla sohbet eden Başkan Güngör, “Bugün esnaflarımızla bir araya geldik, hayırlı işler diledik. Hemşehrilerimizin taleplerini dinlemek ve hasbihal etmek nasip oldu. Köy Garajı esnafımızın güler yüzü ve hüsnü kabulü için teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ımız emek yoğun bir şehir. Burada her bir üreticimiz gayretle, şükürle ve işini severek çalışıyor. Elbette esnafımızın ve üreticimizin alın teri de şehrimize bereket oluyor. Esnafımız ve üreticimizin alın teriyle büyüyoruz” ifadelerini kullandı.
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