Başkan Güngör Kur’an Kursu Açılışına Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Piri Reis Mahallesi’nde Bertizliler Camii Kur’an Kursu’nun açılış törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi ve mahalle sakinlerinin iş birliğiyle yenilenen Kur’an Kursu’nun açılış töreninde Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, meclis üyeleri, Piri Reis Mahalle Muhtarı İsmet Güler ve mahalle sakinleri de yer aldı. Açılışı gerçekleştirilen Kur’an Kursu’nun hayırlı olmasını dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdiğimiz ve bölgedeki hemşehrilerimizin de gayretleriyle yenilenen Kur’an Kursu’nun açılışını gerçekleştirdik. Göz aydınlığı yavrularımıza ve mahallemize hayırlı olsun” dedi. Başkan Hayrettin Güngör, açılış programında mahalle sakinleri ve çocuklarla da bir araya gelerek bolca sohbet etti.