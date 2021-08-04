Başkan Güngör LGS Şampiyonlarıyla buluştu!
Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) dereceye giren öğrencilerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün geleceğin en iyi doktorlarını, avukatlarını, mühendislerini burada ağırlıyoruz. Kıymetli öğrencilerimizi, ailelerini ve hocalarını yürekten tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, LGS şampiyonu gençlerle bir araya geldi. Şehir genelinde Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) ilk 20 arasında yer alarak dereceye giren öğrenciler ve ailelerini ağırlayan Başkan Güngör, “Öğrencilerimizin her zaman yanındayız” mesajını verdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da katıldı. Başkan Güngör yaptığı konuşmada, “Bugün ilk 20’ye giren çok kıymetli öğrencilerimizi ve ailelerini misafir ediyoruz. Çok büyük bir gayret ve emek ortaya koydunuz. Bu süreçte ailelerimizin ve öğretmenlerimizin de önemli fedakârlıkları var. İnşallah arzu ettiğiniz liselerde, üniversitelerde okuyacaksınız. Ben bugün karşımda çok seçkin bir kitle görüyorum. Geleceğin en iyi doktorları, avukatları, mühendisleri burada. Yaptığınız dereceler, çok kıymetli ve hayatınız için önemli bir adım. Biz de siz kıymetli öğrencilerimizin motivasyonunu güçlendirmek için bugün birlikte keyifle vakit geçireceğiz. Sizleri, ailelerinizi ve hocalarınızı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.
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