Başkan Güngör Mahalle Sakinleriyle İftar Yaptı

Başkan Güngör, iftar programının ardından Saçaklızade İlkokulu’nda Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan ayında iftar sofralarında, teravih namazları sonrası ve sahurda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Güngör, Onikişubat Saçaklızade Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle birlikte iftar yapan Başkan Güngör, “Mübarek Ramazan’da sık sık hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, onlarla sohbet etmeye gayret ediyoruz. Bugün de Saçaklızade Mahalle Muhtarlığımız tarafından organize edilen iftar yemeğinde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hep birlikte yapılan iftarların tadı bir başka oluyor” dedi.

Okulumuza ve Öğrencilerimize Hayırlı Olsun

Saçaklızade Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, programın ardından Saçaklızade İlkokulu’nda Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde Başkan Güngör’ün yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da yer aldı. Açılışa ilişkin açıklama yapan Başkan Güngör, “Milletvekilimiz Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve okul idarecilerimizle birlikte Saçaklızade İlkokulumuzda Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer adı verilen kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik. Okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.