Başkan Güngör: ''Mahallelerimiz için gayretle çalışıyoruz''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Karacasu bölgesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Karaziyaret Muhtarı Ahmet Sivri’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Güngör, şehir genelinde yapılan çalışmalar ve yeni yatırımlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güngör, ilçe belediyeleri ile koordineli bir çalışma gerçekleştirdiklerini, mahallelerin eksikliklerin tek tek giderileceğini belirtti.

Gayemiz Şehrimize Hizmet

Başkan Güngör, “11 ilçemizde, tüm mahallelerimizde özverili bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İlçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde mahallelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gayretle çalışıyoruz. Gayemiz şehrimize hizmet, hemşehrimize hizmet. Bu çalışmalarda muhtarlarımız da bizim önemli bir paydaşımız. Şehrimize katkı sağlamak için inşallah birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Toplantının sonunda Güngör’e Karaziyaret Spor’un forması hediye edildi.