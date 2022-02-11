Başkan Güngör Mehmet Görmez’i Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Prof. Dr. Mehmet Görmez’i makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Arif Şen, Mahmut Toğuz, Ramazan Kibar, Mustafa Saylak ve Hanifi Toptaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, Mehmet Görmez’e ziyaretleri için teşekkür etti. Güngör, “Diyanet İşleri eski başkanımız Sayın Mehmet Görmez’i şehrimizde misafir ediyoruz. Hemşehrilerimizle de bir araya gelecek. Sayın Görmez’e ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.