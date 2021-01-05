Başkan Güngör, mezunlar ve eğitmen kadrosuyla bir araya geldi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi. Bu kapsamda düzenlenen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Akademi Güz Dönemi mezunları ve eğitmen kadrosuyla bir araya geldi. Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Akademi kapsamında açılan Düşünce Atölyesi, Çeviri Atölyesi, Yazı Atölyesi, Kısa Film Atölyesi, Diksiyon, Grafik Tasarım, Sosyolojinin Temel Kavramları, Robotik Kodlama, Tarihin Tarihi, Klasik Metinler Nasıl Okunur, Bilim Tarihi ve Dergi Atölyesi öğrencilerine ve eğiticilere sertifikaları verildi.

Büyükşehir Akademi Devam Edecek

İlk kez gerçekleştirilen Büyükşehir Akademi’de mezuniyet heyecanının yaşandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş Akademimizle yüzlerce hemşehrimizi, birçok alanda bilgi ve becerilerini geliştirebileceği ücretsiz eğitimlerle buluşturduk. Kahramanmaraş Akademi şehrimizin taleplerine, hocalarımızın tavsiyelerine, kısacası tüm paydaşların etkin katılımlarına uygun olarak gerçekleşti. İnşallah bu eğitimlerimizi akademik takvimlere uygun olarak hemşehrilerimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Tüm mezunlarımızı ve kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün konuşmasının ardından Büyükşehir Akademi öğrencilerine başarı belgeleri verildi.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Etkinliğin devamında Başkan Güngör, akademi eğitimlerini veren Şahin Aslan, Mustafa Köneçoğlu, Mehmet Yakar, Prof. Dr. Orhan Doğan, Erol Çetin, Adil Akgül, Doç. Dr. Yakup Poyraz, Duran Boz, Ömer Yalçınova, Dr. Semih Sarıgül ve Dr.Esra Kirik’e de hediye takdim etti. Toplantıya katılan eğitmenlerden KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan Doğan eğitimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Çok değerli bilim adamlarıyla gerçekleştirilen ve hemşehrilerimizin istifadelerine sunulan bu eğitimlerin son derece faydalı olduğuna inanıyorum. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde yapılan Kahramanmaraş Akademi, şehrimizin bilim, kültür ve sanat geleneğinin devamlılığını sağlayacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.