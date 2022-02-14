Başkan Güngör Milcan Bölgesinde incelemelerde bulundu!

Bu bölgede geniş bir master planı hazırlayan büyükşehir belediyesi önümüzdeki yıllarda kayak pistini ve tesislerini milcan bölgesine kadar genişletmeyi planlıyor.

Burada Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Yedikuyular Kayak Merkezini önemsediklerini söyleyerek gerçekleştirecekleri proje hakkında bilgiler paylaştı.