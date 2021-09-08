Başkan Güngör milli sporcularla bir araya geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milli sporcularla bir araya geldi. Bir süre önce Tokyo’da düzenlenen 2020 Olimpiyatları Paralimpik Oyunları’nda ay yıldızlı üniformayla mücadele eden Sevilay Öztürk ve Fatma Gül Güler’in gerçekleştirdiği ziyarete, Milli Takım Goalball antrenörü Gültekin Karasu da katıldı. Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüsü Sevilay Öztürk, Tokyo’da düzenlenen Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 yarışmalarında üçüncü olarak ülkenin bu branştaki ilk bronz madalyasını kazanırken, Goalball Kadın Milli Takımı sporcusu Kahramanmaraşlı Fatma Gül Güler ise altın madalya kazanarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmişti.

Yeni Şampiyonlar Yetiştireceğiz

Gerçekleşen ziyaret sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün iki şampiyon kızımız, Fatma Gül ve Sevilay’ı misafir ettik. Onlar başarılarıyla hem bizi, hem ülkemizi gururlandırdılar. Elbette bu başarılarının altında bir emek ve gayret var. Eğitmenlerimizin, hocalarımızın alın teri var. Hepsini tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler sporcularımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Daha önce ifade etmiştik, yeniden müjdelemiş olalım. İnşallah Kahramanmaraş’ımıza tam olimpik bir yüzme havuzu kazandıracağız. Burada yeni şampiyonlar yetiştireceğiz. Sporcularımız tam donanımlı bu tesiste antrenmanlarını rahatlıkla yapabilecekler” ifadelerini kullandı.

İki Yıldızın Hedefleri Büyük

Tokyo Paralimpik Oyunları’nın en genç sporcusu 2004 doğumlu Fatma Gül Güler ise yaptığı açıklamasında: “Çok gayret gösterdik, çok emek verdik. Altın madalyayla döndüm. Ülkemin istiklal marşını okuttum, bayrağımızıgöndereçektim. Çok mutluyum, çok gururluyum” diye konuşurken, Sevilay Öztürk ise, “Güzel bir antrenman yaparak, olimpiyatta güzel bir derece elde ettim. İnşallah aldığım madalyanın rengini 2024 Paris’te altına çevireceğim. Kahramanmaraş’ımıza bu başarılarımızı hediye edeceğim” dedi.