Başkan Güngör MKYK Üyesi Ceylan’la teşkilatla buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli ziyaretler için şehre gelen AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile birlikte AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 14:47
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli ziyaretler için şehre gelen AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile birlikte AK Parti İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlıklarını ziyaret etti. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile birlikte teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Başkan Güngör, “Partimizin MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Sayın Ahmet Sami Ceylan’ı şehrimizde misafir ediyoruz. Sayın milletvekilimizle partimizin il başkanları ve teşkilatımızın üyeleriyle bir araya geldik. MKYK üyemiz Sayın Ahmet Sami Ceylan’ı şehrimizde misafir etmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum” dedi.
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