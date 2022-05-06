Başkan Güngör MKYK Üyesi Çokal’ı ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ziyaret programı kapsamında şehre gelen AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Tuba Vural Çokal’ı makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri de yer aldı. Ziyaretlerinden dolayı Dr. Tuba Vural Çokal’a teşekkür eden Başkan Güngör, “Bugün Antalya Milletvekilimiz ve MKYK üyemiz Sayın Tuba Vural Çokal’ı şehrimizde misafir ediyoruz. Sayın Çokal’a şehrimizde devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler aktardık. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Gerçekleştirilen ziyarette Maraş’ın Milli Mücadelesi ve şehrin gururu olan İstiklal Madalyası hakkında da bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Tuba Vural Çokal’a Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’nı hediye etti.