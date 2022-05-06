Başkan Güngör MKYK Üyesi Çokal’ı ağırladı
AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Tuba Vural Çokal’ı makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Bugün Antalya Milletvekilimiz ve MKYK üyemiz Sayın Tuba Vural Çokal’ı şehrimizde misafir ediyoruz. Sayın Çokal’a şehrimizde devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler aktardık. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ziyaret programı kapsamında şehre gelen AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Tuba Vural Çokal’ı makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri de yer aldı. Ziyaretlerinden dolayı Dr. Tuba Vural Çokal’a teşekkür eden Başkan Güngör, “Bugün Antalya Milletvekilimiz ve MKYK üyemiz Sayın Tuba Vural Çokal’ı şehrimizde misafir ediyoruz. Sayın Çokal’a şehrimizde devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler aktardık. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Gerçekleştirilen ziyarette Maraş’ın Milli Mücadelesi ve şehrin gururu olan İstiklal Madalyası hakkında da bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Tuba Vural Çokal’a Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’nı hediye etti.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26