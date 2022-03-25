Başkan Güngör MKYK Üyesi Yanılmaz’ı Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemeler gerçekleştirmek için şehre gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’ı makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli de yer aldı. Ziyaret programında şehir genelinde devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili bir sunum yapan Başkan Güngör, “Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Sayın Mücahit Yanılmaz’ı şehrimizde misafir ediyoruz. Sayın Yanılmaz’a şehrimizde hayata geçirdiğimiz ve planladığımız yatırımlarla ilgili bilgiler verdik. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi. Gerçekleştirilen programın ardından Başkan Hayrettin Güngör, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’a Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’nı hediye etti.